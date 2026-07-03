Турмаршрут по городским легендам предложил создать псковичам губернатор

08:24, 03 июля 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX предложил жителям региона поделиться историями о людях, событиях, обычаях и традициях родного края. По его словам, собранные материалы станут основой необычного туристического маршрута по набережной реки Великой.

Речь идет о легендах, сказках, байках, небылицах и рассказах о невероятных приключениях, связанных с Псковской областью. Все истории планируется собрать, чтобы создать маршрут, раскрывающий уникальность города и региона.

Вдоль всей набережной реки Великой планируется установить малые архитектурные формы, а также дополнить пространство арт-объектами и инсталляциями, которые будут отражать местные легенды и привлекать внимание жителей и туристов.

Пройти маршрут можно будет с помощью QR-кода или аудиогида.

Свои истории жители региона могут оставить в комментариях под соответствующей публикацией губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Михаил Ведерников призвал псковичей вместе сделать набережную живым общественным пространством, наполненным городскими легендами и необычными историями.

Ранее сообщалось, что новый летний туристический проект ​«Псковские каникулы» готов к запуску.