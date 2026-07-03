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Общество

В Псковской области бывший стоматолог получила грант на создание яблоневого сада

Фермер из Печорского муниципального округа Тамара Туркина получила государственный грант в размере 8 млн рублей на создание интенсивного яблоневого сада площадью 13 гектаров. Проект предусматривает закладку более 16 тысяч яблонь, строительство фруктохранилища и запуск собственного производства яблочного сока, пишет «АиФ-Псков».

Фото: «АиФ-Псков»

До выхода на пенсию Тамара Туркина работала стоматологом в Псковском районе. Позже она занялась личным подсобным хозяйством, выращивая овощи и зелень, а затем решила развивать садоводство. Перед запуском проекта фермер изучала опыт коллег из Псковской области, прошла обучение в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии и несколько лет вместе с семьей испытывала технологии выращивания яблонь.

Под будущий сад приобретены два участка общей площадью 13 гектаров недалеко от деревни Дубник. На подготовку территории ушло два года.

В 2027 году планируется высадить шесть гектаров интенсивного сада, еще семь гектаров — в 2028 году. На каждом гектаре разместят около 1 250 деревьев, всего — более 16 тысяч яблонь.

В саду будут выращивать как десертные, так и технические сорта яблок, среди которых «Ауксис», «Хани Крисп», «Белорусское сладкое», «Лигол», «Имант» и «Имрус». Саженцы фермер намерена приобрести у известного псковского садовода Ивана Мельника.

Первый урожай ожидается уже на третий год после посадки, а промышленное плодоношение — на пятый. Срок эксплуатации таких насаждений составляет 20–25 лет.

Средства гранта также направят на переоборудование бывшего зерносклада площадью более тысячи квадратных метров в современное фруктохранилище. В здании заменят кровлю, установят вентиляционное и холодильное оборудование. В дальнейшем фермер планирует предоставлять услуги по хранению яблок другим сельхозпроизводителям.

Помимо реализации свежих яблок на ярмарках, рынках и через интернет-площадки, хозяйство займется переработкой урожая. На средства гранта закупят оборудование для производства яблочного сока. Планируется выпускать напиток премиум-класса, в том числе детский сок, с акцентом на качество и экологичность продукции.

Производственная линия позволит перерабатывать до пяти тонн яблок за смену, получая около 2,5 тонны сока. В переработку будут направляться технические сорта и некондиционные плоды десертных яблок. На первом этапе продукцию планируют разливать в стеклянные бутылки объемом 0,5 и 0,75 литра.

В перспективе хозяйство намерено развивать и другие направления — выращивание груш, черной смородины и голубики. Кроме того, фермер рассматривает возможность сотрудничества с другими хозяйствами по переработке и хранению урожая.

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