Александр Котов поблагодарил сотрудников ГАИ за профессионализм и преданность службе

09:12, 03 июля 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов Государственной автоинспекции с 90-летием службы.

Он отметил, что за девять десятилетий дороги изменились до неузнаваемости, однако главная задача Госавтоинспекции остается неизменной – обеспечивать безопасность дорожного движения, чтобы каждый человек мог благополучно вернуться домой.

«90 лет – это большой и славный путь, который был бы невозможен без самоотверженного труда многих поколений. Ветераны заложили основы службы, а современные автоинспекторы достойно продолжают профессиональные традиции», – подчеркнул Александр Котов.

Спикер областного Собрания поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за нелегкий труд, выдержку и профессионализм, отметив, что именно они ежедневно выходят на дороги, помогают участникам движения и приходят на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации.

«Спасибо за ваш нелегкий труд, выдержку и профессионализм! Пусть на дорогах будет меньше нарушителей, а в ваших семьях – только радость, уют и тепло. Безопасных смен!» – пожелал Александр Котов.