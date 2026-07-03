Выпускница Псковского гуманитарного лицея получила 100 баллов на ЕГЭ по биологии

09:41, 03 июля 2026, ПАИ

В этом году максимальный балл на ЕГЭ по биологии получили трое выпускников Псковской области. В числе лучших – София Федотова из Псковского гуманитарного лицея, сообщили ПАИ в министерстве образования региона.

По мнению девушки, результат на ЕГЭ зависит прежде всего от подготовки: «Нужно много учить и ещё больше нарешивать заданий. Трудолюбие и упорство дадут свои плоды, и вы получите заслуженные баллы».

По словам Софии, чтобы добиться высоких результатов по биологии, она начала готовиться с сентября и последовательно разбирала все темы. В этом ей помогли онлайн-школа и учительница по биологии.