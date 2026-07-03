Капремонт моста через реку Олешенку завершается в Псковском районе

12:39, 03 июля 2026, ПАИ

Капитальный ремонт моста через реку Олешенку завершается в Псковской области. Работы выполняют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на нулевом километре дороги Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино, сообщили ПАИ в пресс-службе «Псковавтодора».



Фото: ГБУ ПО «Псковавтодор»



Фото: ГБУ ПО «Псковавтодор»



Фото: ГБУ ПО «Псковавтодор»



Фото: ГБУ ПО «Псковавтодор»







Новый мост длиной 26 погонных метров выполнен из двух гофрированных металлических арок.

Подрядчик уже уложил асфальтобетон на подходах и на самом мосту, а также организовал водоотвод с проезжей части. Как отметили в пресс-службе компании, сооружение ведёт к деревне Осиновичи, обеспечивая удобный подъезд для местных жителей.

На капитальный ремонт выделили 134 миллиона рублей из федерального бюджета. Завершить строительство моста планируют в августе.