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Общество

12 июня стало самым дождливым днём 2026 года в нацпарке «Себежский»

Максимальная температура воздуха в июне 2026 года в национальном парке «Себежский» достигла +32,7 градуса – это на 4,6 градуса выше среднемноголетних значений для июня. Об этом сотрудники нацпарка сообщили в соцсетях заказника по результатам анализа данных метеостанции, проведённого специалистами отдела науки.

Фото: национальный парк «Себежский»

Самым тёплым днём месяца стало 29 июня: с восьми часов утра и до двух часов дня температура превышала отметку +30 градусов, а пик (+32,7) зафиксирован в 10 часов утра и в час дня.

При этом июнь оказался не только жарким, но и очень дождливым. За месяц выпало 61,5 миллиметра осадков, что в полтора раза больше нормы (40 миллиметров). Дождливых дней было 12, что соответствует многолетней норме (11 дней).

Особо выделяется 12 июня – в этот день выпало 25,5 миллиметра осадков, что составило более половины месячной нормы, этот день пока стал самым дождливым в 2026 году.

Фото: национальный парк «Себежский»

Средняя температура июня составила +17,9 градуса, что в целом соответствует средним многолетним значениям (+17,6). Минимальная температура зафиксирована 1 июня в 02:00 – +6,7 градуса, что на 2,7 градуса выше обычного минимума для этого месяца (+4,0).

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12 июня стало самым дождливым днём 2026 года в нацпарке «Себежский»

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