90% нарушений ПДД в Псковской области фиксируют камеры – Госавтоинспекция

13:26, 03 июля 2026, ПАИ

90 % административных правонарушений, выявляемых на дорогах в Псковской области, фиксируется системой фотовидеофиксации. Об этом сообщил начальник регионального управления Госавтоинспекции полковник полиции Андрей Калинин на брифинге в медиацентре ПАИ 3 июля.

По словам Андрея Калинина, система фотовидеофиксации обеспечивает объективность и непрерывность контроля, снижает нагрузку на дорожные патрули и способствует неотвратимости наказания для водителей, совершивших административное правонарушение. Он также отметил, что протяжённость уличной дорожной сети региона составляет более 24 тысяч километров, и именно нарушение скоростного режима остаётся самым распространённым.

Руководитель региональной Госавтоинспекции добавил, что помимо превышения скорости, основными факторами риска, способствующими ДТП, являются управление транспортными средствами в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу и нарушение правил проезда перекрёстков.