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Общество

Минтранс предложил регионам разрешить многодетным семьям бесплатную парковку для двух машин

Минтранс России утвердил поправки в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в городах, которые предлагают регионам предоставить многодетным семьям с четырьмя и более детьми бесплатную парковку для двух автомобилей, следует из распоряжения, опубликованного на сайте министерства.

Фото: Андрей Кокшаров

Ранее такая льгота распространялась только на одно транспортное средство, следует из распоряжения, опубликованного на сайте министерства. В документе закрепляется норма о праве на бесплатное размещение на платных парковках машины, принадлежащей многодетной семье, а при наличии в её составе четырёх и более детей – двух машин.

«Поддержка семей с детьми – это приоритет нашего ведомства. Введение бесплатной парковки для двух автомобилей станет важным шагом к улучшению условий жизни таких семей. Мы надеемся, что это нововведение поможет облегчить повседневные заботы родителей и сделает их жизнь более комфортной», – отметил заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило.

В Минтрансе уточнили, что рекомендательный документ адресован органам власти регионов, поскольку именно они уполномочены определять категории граждан, имеющих право на льготное пользование платными стоянками.

Ранее министр социальной защиты региона Ольга Евстигнеева рассказала, какие меры поддержки для многодетных семей действуют в Псковской области.

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