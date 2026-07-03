Семьи участников СВО смогут бесплатно посетить Псковский музей с 6 по 12 июля

13:49, 03 июля 2026, ПАИ

Акция «Музейная неделя» для семей участников специальной военной операции пройдёт в Псковском музее-заповеднике с 6 по 12 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Участники спецоперации, их супруги и дети могут посетить сборные экскурсии и экспозиции музея на безвозмездной основе при предъявлении соответствующих документов.

Подробнее о мероприятиях в рамках акции можно уточнить по телефону (8 8112) 33-16-03.

Всероссийская акция «Музейная неделя» проводится по инициативе Министерства культуры России с 2024 года. Согласно указу президента, акция проходит ежеквартально в федеральных музеях страны. Её цель – сделать культурные ценности доступными для тех, кто защищает интересы страны, и их близких.