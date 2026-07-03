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Культура

Георгий Василевич представляет Пушкинский заповедник на форуме литературных музеев

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» принимает участие в XI Международном форуме литературных музеев, который проходит в Оренбургской области. Как сообщает служба информации учреждения, Пушкинский заповедник на форуме представляет его директор Георгий Василевич.

Один из крупнейших съездов специалистов отрасли, работающий под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев России, в нынешнем году посвящён 225-летию со дня рождения Владимира Даля – писателя, лексикографа и создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». Оренбург выбран местом встречи не случайно: здесь Даль с 1833 года служил чиновником особых поручений при военном губернаторе, занимался лингвистическими изысканиями. В трёхдневной программе – публичные лекции, дискуссии, презентации юбилейных проектов нынешнего и следующего года, показ документального фильма «Владимир Даль. Письмо, дошедшее через 200 лет», многое другое.

В «Михайловском» также напомнили, что Международный форум литературных музеев ежегодно проводят в разных регионах России. Пушкинский заповедник принимал коллег в 2023 году, в преддверии 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина.

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