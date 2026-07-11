В музее-заповеднике «Михайловское» продолжается набор участников на конкурс «Мы и Пушкин»

12:18, 11 июля 2026, ПАИ

В музее‑заповеднике «Михайловское» продолжается набор участников на международный литературно‑художественный конкурс «Мы и Пушкин». Проект призван объединить изобразительное искусство и литературу через осмысление наследия А. С. Пушкина. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В этом году конкурсантам предлагают проявить себя в трёх номинациях. В семейной номинации «Где ступала нога Пушкина» родители вместе с ребёнком должны нарисовать места в Псковской области, которые посещал поэт. Две другие номинации посвящены «Маленьким трагедиям»: в одной участникам предстоит создать иллюстрации к произведениям цикла, в другой – написать эссе на заданную тему.

Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными сувенирами. Все участники, прошедшие отбор, получат электронные сертификаты.

Организаторами выступают Псковская библиотека имени В. Я. Курбатова, музей‑заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина.