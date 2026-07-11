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Выставка музея повести «Капитанская дочка» открылась в усадьбе «Тригорское»

Сегодня, 11 июля, в Государственном Пушкинском pаповеднике, в мемориальной усадьбе «Тригорское», открылась выставка из собрания музея одного произведения – историко-литературного музея повести «Капитанская дочка» в Оренбурге. Материалы для экспозиции приехали в Святогорье после завершения работы XI Международного форума литературных музеев, который проходил в Оренбурге в начале июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Участие в работе форума принимал директор «Михайловского» Георгий Василевич.

В «Михайловском» пояснили, что музей «Капитанская дочка» был открыт в 2009 году, к 210-летию со дня рождения поэта, по инициативе Оренбургского государственного аграрного университета. В его собрании – материалы, так или иначе связанные с историческими сюжетами Пугачевщины, в том числе – документы, рассказывающие о поездке Пушкина в Оренбургскую губернию для сбора сведений о Пугачевском восстании. Хранятся здесь и экземпляры различных изданий повести, в оригинале и в переводах на многие языки народов мира. Книжную коллекцию, как пояснили в музее, на протяжении многих лет собирали Алла Федорова – профессор, доктор исторических наук и большой энтузиаст – и несколько поколений её студентов. Особое внимание посетителей привлекают лист, исписанный «каракульками» Пугачёва, и ударно-кремниевый мушкетон XVIII века. Не меньший интерес вызывают коллекция денег времён Екатерины II, костюмы уральских и оренбургских казачек, чертежи крепостей и рисунок крепости Нижнеозёрной, выполненный самим Пушкиным.

Расположен музей на Красной горе под поселком Саракташ Оренбургской области – в месте, где снимали фильм «Русский бунт».

Подборка из 27 книг, которая сегодня представлена в музее-заповеднике «Михайловское», знакомит жителей и гостей Псковской области с изданиями XIX, XX и начала XXI веков. Исключительную ценность, например, представляет «Капитанская дочь», отпечатанная в Лейпциге, в издательстве «Вильям Реклам» в 1899 году, или издание повести 1910 года в переводе Андре Вилларда – немецкого публициста и писателя, личного знакомого многих радикальных русских прозаиков в предвоенной Германии и популяризатора их творчества. Особую значимость имеют и книги, увидевшие свет в Германии 1940 – 1950-х годов.

Выставка «Коллекция переводов повести А. С. Пушкина “Капитанская дочка“ на немецкий язык» из собрания историко-литературного музея «Капитанская дочка» при Оренбургском государственном аграрном университете развёрнута в библиотеке господского дома в Тригорском. Планируется, что посетители музея смогут знакомиться с ней вплоть до 7 сентября.

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