Новый сезон «Летних вечеров в русской усадьбе» проведут в «Михайловском»

18:18, 09 июля 2026, ПАИ

Новый сезон «Летних вечеров в русской усадьбе» откроют в предстоящую субботу, 11 июля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». В мемориальной усадьбе «Тригорское», в Зелёной гостиной господского дома, будет дан музыкально-поэтический спектакль «Я помню чудное мгновенье…», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

«Стихи и романсы начала XIX столетия, а также более поздние вокальные миниатюры, вдохновлённые произведениями Пушкина, фортепианные пьесы и образы, созданные артистами, помогут слушателям почувствовать атмосферу усадьбы в дни, когда здесь бывал поэт и все тригорские барышни – тайно или явно – были в него влюблены», – убеждены в музее-заповеднике «Михайловское».

Для пушкиногорцев и гостей региона этот вечер проведут лауреат Московского конкурса «Романсиада», солистка «Петербург-концерта» Наталия Кривёнок (меццо-сопрано), дипломант международного конкурса Нина Сидоровская (фортепиано), а также артист театра и кино, актёр петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, лауреат международного конкурса «Овация» Михаил Драгунов.

Напомним, что концерты камерной музыки в Пушкинском заповеднике призваны напомнить о традиции домашнего музицирования в русской дворянской среде в конце XVIII – начале ХIХ столетия. В разные годы в этом литературно-музыкальном проекте принимали участие многие исполнители из обеих российских столиц и из Псковской области. Среди них, к примеру, скрипач Иван Долгунов, виолончелист Николай Егоров, сопрано Людмила Трушталевская, пианистка Елена Сраго, лютнист Константин Щенников-Архаров, вокальный ансамбль и солисты хора Псково-Печерского монастыря и другие.