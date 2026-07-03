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Общество

Игорь Иванов принял участие в совещании ФНПР по легализации трудовых прав

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в совещании ФНПР совместно с Федеральной службой по труду и занятости. Основными темами совещания стали легализация трудовых отношений, расследование несчастных случаев, снижение производственного травматизма, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Лидер профсоюзного движения России Сергей Черногаев в своём выступлении отметил, что «работа без трудового договора превращает человека в раба».

По итогам совещания было решено усилить совместную работу с региональными инспекциями труда в рамках деятельности региональных межведомственных комиссий, проводить больше профилактических визитов.

В свою очередь, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков сказал, что совместная работа даёт хороший результат и в части легализации, и в вопросах снижения производственного травматизма: в 2025 году этот показатель уменьшился на 11 %.

Стороны убеждены, что необходимо усилить работу по всем направлениям совместной деятельности для решения государственных задач.

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