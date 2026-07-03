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Общество

Автоинспекторы провели масштабный рейд на дорогах Псковской области

Госавтоинспекция провела масштабный рейд в Псковской области, направленный на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, а также профилактику дорожно-транспортного травматизма. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В ходе мероприятия автоинспекторы проверили более 1100 транспортных средств. По итогам рейда к административной ответственности были привлечены порядка 170 участников дорожного движения. Особое внимание сотрудниками Госавтоинспекции уделялось выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также тех, кто не имеет законных прав на вождение.

В ходе рейда специалисты выявили два водителя, которые задержаны за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, одно преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ, также установлены 16 водителей, которые не имели права управления транспортными средствами.

Кроме того, автоинспекторы задокументировали 11 нарушений правил обгона (одного из самых аварийно-опасных маневров), пресекли 17 нарушений ПДД со стороны пешеходов и выявили 4 факта нарушения правил перевозки детей.

Госавтоинспекция отмечает, что подобные рейдовые мероприятия продолжатся на территории региона.

Полицейские призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными, строго соблюдать Правила дорожного движения, отказаться от управления транспортом в состоянии усталости или опьянения, а также помнить, что цена нарушения – человеческая жизнь.

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