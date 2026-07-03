Более 300 тысяч обращений обработали газовые компании в Псковской области с начала года

17:59, 03 июля 2026, ПАИ

Более 300 тысяч обращений жителей Псковской области обработали специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» с начала года. Для взаимодействия с абонентами компании используют все доступные каналы связи, сообщили ПАИ в пресс-службе организаций.

Около 66 тысяч жителей области обратились лично в единые клиентские центры региона, ещё 911 потребителей направили обращения по электронной почте. Ежемесячно порядка 17 тысяч абонентов передают показания приборов учёта газа с помощью голосового помощника, восемь тысяч – через СМС-сообщения, а около 15 тысяч жителей регулярно пользуются сервисом «Личный кабинет».

Кроме того, 46 жителей региона обратились в онлайн-приёмную генерального директора, а 329 абонентов получили ответы в официальной группе компаний в соцсети «ВКонтакте».

Большая часть вопросов граждан связана с начислением платы за газоснабжение, заключением или переоформлением договора поставки газа (например, при смене собственника жилого помещения), а также с догазификацией и ремонтом газового оборудования.

«Мы стараемся более эффективно выстраивать взаимодействие с потребителями. Развиваем дистанционные сервисы для удобства абонентов и оперативной обработки их обращений. Постоянное взаимодействие и обратная связь с потребителями – важная составляющая нашей комплексной работы с абонентами. Она позволяет оценить качество и доступность наших услуг, более эффективно выстраивать взаимодействие с абонентами, улучшать работу компаний», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.