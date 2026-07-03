Опасность БПЛА объявлена в Псковской области

18:43, 03 июля 2026, ПАИ

В Псковской области объявлена беспилотная опасность вечером 3 июля. Сообщение об этом опубликовано в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере MАХ.

Возможны перебои связи и интернета. Жителей региона призывают сохранять спокойствие.

Отметим, что любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА следует незамедлительно сообщать по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00.