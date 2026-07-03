Сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции чествовали в Пскове

19:38, 03 июля 2026, ПАИ

Праздничное мероприятие, посвященное 90-летию со Дня образования службы Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации, прошло в УМВД России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В собрании приняли участие начальник Управления, члены коллегии УМВД, председатель Псковской региональной общественной организации ветеранов ОВД Николай Северинюк, ветераны Госавтоинспекции Псковской области, руководители и личный состав подразделений УМВД, слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД, а также в режиме видео-конференц-связи начальники территориальных органов УМВД России по Псковской области на районном уровне.

Слово для поздравления предоставили начальнику УМВД России по Псковской области генерал-майору полиции Алексею Овсянникову. Алексей Викторович пожелал собравшимся счастья, здоровья, семейного благополучия и успехов в служебной деятельности.

Начальнику Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области вручается поздравительный адрес. Награды группе сотрудников, а также ветеранам службы вручил начальник Управления генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

В преддверии 90-летия со дня образования службы Госавтоинспекции в УМВД России по Псковской области прошел детский конкурс художественного творчества «Дорожный патруль в красках». Победители определены и поощрены.

Перед собравшимися выступили ветеран Госавтоинспекции и начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

В праздничном концерте с музыкальными подарками выступили юные инспекторы дорожного движения – ученики Дедовичской средней школы № 2, вокальная группа «Гайтан» и Псковский казачий клуб «Барс», лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Анатолий Орлов, творческий коллектив «Рубеж» УМВД России по Псковской области.