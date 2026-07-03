Ситуация на российско-эстонском участке госграницы в Псковской области остаётся напряжённой – СЗТУ

18:37, 03 июля 2026, ПАИ

Ситуация с очередями на российско-эстонском участке государственной границы остаётся напряжённой, сообщили ПАИ в пресс-службе СЗТУ.

В настоящее время наблюдается циклическое образование очередей физических лиц (порядка 350 – 450 человек) ко времени начала работы эстонского пункта пропуска «Нарва-1» (сопредельный пункт пропуска «Ивангород»). По имеющейся информации, среднее время ожидания пересечения погранпункта «Нарва-1» составляет более 5-7 часов.

Кроме того, принимая во внимание сокращенный режим работы КПП «Нарва-1» (с 07:00 до 19:00 по московскому времени), все желающие не успевают проследовать к российскому пункту пропуска «Ивангород». В ряде случаев к концу рабочего времени эстонского пункта пропуска остаётся очередь непрошедших границу в направлении Российской Федерации от 60 человек и более.

В связи с этим отмечается переориентирование пассажиропотока на другой эстонский пункт пропуска – «Койдула» (сопредельный пункт попуска «Куничина Гора»).

В таможне напомнили, что все эстонские автомобильные пункты пропуска, включая Койдула, работают с 07:00 до 19:00 (по московскому времени).

Скопления граждан с российской стороны не фиксируются, таможенные посты работают штатно. Псковской и Санкт-Петербургской таможнями при необходимости принимаются меры по усилению дежурных смен.