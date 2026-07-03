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Общество

Расширение парковочных льгот для многодетных семей утвердил Минтранс РФ

Минтранс России обновил методические рекомендации по управлению парковочным пространством в городах. Теперь многодетные семьи смогут воспользоваться расширенными парковочными льготами. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном 3 июля на официальном сайте министерства.

Согласно новым правилам, многодетные семьи смогут бесплатно парковать один автомобиль на платных парковках. Если в семье четверо и более детей, то можно будет бесплатно парковать два автомобиля.

В Минтрансе подчеркнули, что это нововведение значительно улучшит условия для многодетных семей, которые ранее имели право на бесплатную парковку только для одного автомобиля. Инициатива была разработана совместно с комитетом Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства, сообщают «Известия».

Ранее, в конце мая, Минтранс представил другие меры по улучшению транспортной доступности для семей с детьми. В частности, планируется установка специального дорожного знака для парковки многодетных семей и проведение эксперимента по предоставлению им скидок на услуги такси.

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