Расширение парковочных льгот для многодетных семей утвердил Минтранс РФ

22:12, 03 июля 2026, ПАИ

Минтранс России обновил методические рекомендации по управлению парковочным пространством в городах. Теперь многодетные семьи смогут воспользоваться расширенными парковочными льготами. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном 3 июля на официальном сайте министерства.

Согласно новым правилам, многодетные семьи смогут бесплатно парковать один автомобиль на платных парковках. Если в семье четверо и более детей, то можно будет бесплатно парковать два автомобиля.

В Минтрансе подчеркнули, что это нововведение значительно улучшит условия для многодетных семей, которые ранее имели право на бесплатную парковку только для одного автомобиля. Инициатива была разработана совместно с комитетом Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства, сообщают «Известия».

Ранее, в конце мая, Минтранс представил другие меры по улучшению транспортной доступности для семей с детьми. В частности, планируется установка специального дорожного знака для парковки многодетных семей и проведение эксперимента по предоставлению им скидок на услуги такси.