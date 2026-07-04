Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области
Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области. Сообщение об этом 4 июля разместили в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.
«При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112. Возможны ограничения интернета и мобильной связи», - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 4 июля в Псковской области была объявлена беспилотная опасность. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в небе над регионом сбили несколько БПЛА противника.