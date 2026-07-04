Пар без риска: в МЧС перечислили правила безопасности в бане

20:13, 04 июля 2026, ПАИ

ГУ МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона о ключевых правилах безопасного использования бань. В ведомстве подчеркнули, что баня – не только традиционный способ отдыха, но и место, где требуется повышенное внимание к пожарной безопасности.

Для предотвращения возгораний специалисты рекомендуют регулярно проверять исправность печей и дымоходов, устанавливать термоэкраны и притопочные листы, а также следить за тем, чтобы легковоспламеняющиеся материалы находились на безопасном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов.

В МЧС также перечислили, чего делать нельзя: перекаливать печь, оставлять топку без присмотра, доверять растопку детям, употреблять алкоголь при растопке, сушить одежду над печью. Нарушение этих правил может привести к трагическим последствиям, предупредили в ведомстве.