Переехавшие из Канады и Ирландии семьи получили паспорта РФ в Псковской области

22:38, 04 июля 2026, ПАИ

Церемония вручения паспортов гражданина РФ двум семьям, переехавшим в Россию из-за рубежа, прошла в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Год назад семья Стевимира и Каролины Эрцеговац с семью детьми приехала в Россию из Канады. Игорь и Анжелика Улитины переехали из Ирландии, спасая от ювенальной юстиции ещё не рождённую дочь. Сегодня девочке исполнился год, у неё появился брат Александр.

С момента переезда семьи прошли адаптацию, курсы изучения русского языка, сдали экзамены, обустроили быт и нашли работу.

«Рад, что у нас получилось пройти этот путь вместе. Успешно и благодаря решениям нашего президента, принятых в отношении импатриантов, достаточно быстро», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что пример этих семей вдохновляет других на перемены, и выразил готовность региона поддерживать переселенцев на всех этапах.

«Мы ждём всех. Готовы так же «вести за руку», быть на связи 24/7 и поддержать в самый сложный период», – добавил глава региона.