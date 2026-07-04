Как вести себя при встрече с лосем на трассе, объяснили в Госавтоинспекции

23:20, 04 июля 2026, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области обращается к автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными на загородных трассах. В летний период увеличивается риск внезапного выхода на проезжую часть диких животных, в особенности лосей, что нередко приводит к тяжёлым ДТП, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Наибольшую опасность представляют трассы, проходящие через леса, – именно там чаще всего происходят столкновения с животными, особенно в период миграции и в местах водопоя. Водителям рекомендуют быть внимательными в зоне действия знака «Дикие животные», снижать скорость в тёмное время суток и в сумерках, когда животные наиболее активны.

Если животное пересекает дорогу, необходимо снизить скорость, убедиться, что путь свободен, и помнить, что животные часто передвигаются группами. Не рекомендуется использовать звуковой сигнал при виде лесного обитателя на обочине: это может спровоцировать его на агрессивное поведение.

Особую угрозу представляет лось: взрослая особь весит до полутонны, при столкновении тяжёлая туша падает на машину, разбивая лобовое стекло и сминая крышу. Кроме того, лоси – стадные животные и за одним зверем может последовать другой. В случае ДТП с животным необходимо немедленно сообщить об этом в Госавтоинспекцию, которая вызовет работников охотинспекции.

В ведомстве предостерегают водителей от попыток скрыться с места аварии и забрать погибшее животное: такие действия могут быть квалифицированы как браконьерство. Полиция напоминает, что в подобных авариях страдают не только животные и автомобили, но и водители с пассажирами, поэтому необходимо быть максимально бдительными.