Михаил Ведерников обсудил с семьями переселенцев из Канады и Ирландии вопросы адаптации

23:51, 04 июля 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с семьями импатриантов – Эрцеговац и Улитиных, переехавшими в регион из Канады и Ирландии. В ходе неформального общения глава региона обсудил с переселенцами сложности адаптационного периода и дополнительные меры поддержки, сообщил он в своём канале в мессенджере MAX.

Стевимир Эрцеговац трудится специалистом отдела кибербезопасности на заводе «Авар». Игорь Улитин руководит бригадой электриков на Псковском заводе механических приводов. В обоих коллективах, отметил губернатор, новых специалистов приняли доброжелательно.

Единственной сложностью для взрослых переселенцев пока остаётся письменный русский язык. Для импатриантов из недружественных стран на средства областного гранта организованы курсы «Время жить в России» на базе Псковского государственного университета. Для детей занятия проводятся в православной гимназии № 28.

«Именно благодаря этим занятиям наши иностранцы, не знавшие прежде языка, начали общаться на русском, читать и писать», – подчеркнул губернатор.

Все переселенцы успешно сдали экзамены по русскому языку. Однако, по словам главы региона, взрослым пока не хватает навыков для работы с документами, а детям, которым изучение языка даётся легче, необходимо наверстать школьную программу экстерном. Власти региона планируют организовать дополнительные занятия.

«Именно в Пскове приехавшие в Россию иностранцы наконец почувствовали себя по-настоящему дома – там, где можно спокойно растить деток, исповедовать православную веру, работать, развиваться и планировать общее будущее. Уверен, в таких дружных семьях оно обязательно будет счастливым», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что церемония вручения паспортов гражданина РФ двум семьям, переехавшим в Россию из-за рубежа, прошла в Псковской области.