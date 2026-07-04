Фаер-шоу и награждения: как в Печорах отметили День молодёжи

21:53, 04 июля 2026, ПАИ

Празднование Дня молодёжи прошло в городском парке культуры и отдыха «Треугольник» в Печорах 3 июля. Главными героями события стали юные жители округа, однако интерес к происходящему проявили и представители старшего поколения, пишет газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



















Торжественную часть открыл глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. В приветственном слове он отметил вклад молодых печерян в развитие родного края и вручил благодарственные письма администрации молодым специалистам, добивающимся высоких результатов в профессии, а также игрокам местной футбольной команды.

Особую роль в празднике сыграли волонтёры. Руководитель центра православного добровольчества «Путь добра» Юлия Четвергова передала благодарственные письма от депутата Госдумы РФ, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского. За активную жизненную позицию и вклад в общественную жизнь награды получили заведующая детским садом «Рябинка» Валентина Шнявина и учитель Новоизборской школы Маргарита Зверева.

Наставник центра «Путь добра» иерей Сергий вручил благодарственные письма администрации округа выпускникам-волонтёрам, которые на протяжении многих лет занимаются добровольческой деятельностью.

Заместитель главы округа Татьяна Михайлова отметила благодарностями работу Юлии Новожиловой и Оксаны Стеблиной, обучающих жителей основам оказания первой помощи.

Праздничную программу продолжили выступления творческих коллективов и приглашённых артистов. Завершилось мероприятие фаер-шоу.