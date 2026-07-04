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Общество

Международный день кооперативов отмечают 4 июля

День кооперативов отмечается по всему миру в первую субботу июля. Как пишет calend.ru, в этом году праздник выпал на 4 июля 2026 года.

Чествование сотрудников Островского РАЙПО. Фото из канала главы округа Дмитрия Быстрова

Праздник установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 47/90 от 16 декабря 1992 года, при этом дата выбрана так, чтобы она совпала с Днём кооперативов Международного кооперативного альянса, который проводится с 1923 года.

В резолюции кооперативные объединения характеризовались как один из значимых инструментов социально-экономического прогресса. В связи с этим правительствам, международным структурам, специализированным учреждениям, а также кооперативным организациям национального и наднационального уровня рекомендовалось широко отмечать данное событие.

Масштабы деятельности кооперативных формирований простираются от небольших частных инициатив до корпораций с оборотом, исчисляемым в миллионах. Действуя в самых разных секторах экономики, кооперативы доказали свою устойчивость к кризисам: они способствуют экономической вовлеченности, борются с деградацией окружающей среды и изменением климата, создают достойные рабочие места, обеспечивают продовольственную безопасность, сохраняют финансовый капитал в местных сообществах и формируют этичные цепочки создания стоимости.

Цель Международного дня кооперативов — привлечь внимание мировой общественности к кооперативам и способствовать расширению партнёрских связей между международным кооперативным движением и другими субъектами международного права, включая правительства и неправительственные организации на всех уровнях. В Псковской области в этот день и накануне праздника организуют праздничные мероприятия, на которых чествуют и награждают сотрудников коопераций.

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