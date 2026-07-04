Михаил Ведерников рассказал о ситуации с обеспечением региона топливом

10:31, 04 июля 2026, ПАИ

О текущей ситуации с топливом и принятых на региональном оперативном штабе решениях рассказал псковичам губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Пост опубликован в официальном канале главы региона на платформе MAX.

Михаил Ведерников подчеркнул, что ему поступает много сообщений о том, что решение об отпуске 5 литров топлива в сертифицированные тары до заправок доведено не было. «Люди простояли в очередях и получили отказ. Это неправомерно», – подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что вчера ответственные руководители занимались вопросом в течение дня, главу заверили, что с субботы отпуск будет разрешён на всех заправках «Сургутнефтегаз»; на части из них изменения учли оперативно. Что касается других сетей, из-за жёсткой вертикальной структуры некоторые ожидают официальные письма от головных офисов, но решение на региональном штабе обязательно к исполнению, дополнительно направлены письма руководителям компаний. « Если сдвигов быстро не будет – начнём применять меры воздействия. Ситуация для всех сложная, но это не повод так относиться к базовым потребностям людей», – отметил губенатор.

По текущим наблюдениям, ажиотаж незначительно спал, ряд заправок на трассах отпускал топливо в течение дня без особых очередей. Однако зафиксирован суточный антирекорд – очередь ранним утром в Дно, где насчитали 106 машин. В ряде районов суточная норма бензина заканчивалась в первой половине дня, в Пыталово, например, его полностью разобрали уже к 9:30.

«Несмотря на некоторые положительные сдвиги, на выходных прогнозируем ухудшение ситуации. Сейчас дачный сезон. Большое количество людей, в основном, на личном транспорте, приедет из других регионов. Поэтому ожидаем, что топливо будет заканчиваться ещё быстрее, чем сейчас. Прошу это учитывать при планировании выходных», – обратился к псковичам губернатор.

Ранее сообщалось, что и на региональном, и на федеральном уровнях принимаются меры по стабилизации ситуации с обеспечением топлива в регионе. В частности, достигнута договорённость с сетевыми автозаправочными станциями. Власти просят жителей сообщать о нарушениях: если на какой‑либо АЗС отказывают в отпуске топлива в соответствии с правилами.

Кроме того, совместно с топливными компаниями власти договорились о ключевых мерах: всегда оставлять резерв топлива для жизненно важных сфер, а также обеспечивать отпуск горючего в тару для фермеров.

Ранее сообщалось, что ажиотаж на заправках в Псковской области остаётся. Ситуация с обеспечением региона топливом стала темой заседания оперативного штаба Псковской области.