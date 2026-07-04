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Ульянов день наступил по народному календарю

Православная церковь 4 июля чтит память священномученика Иулиана Тарсийского, пострадавшего за веру в Антиохии при императоре Максимилиане, пишет calend.ru. В народном календаре этот день получил название Ульянов день, а мощи святого позже стали известны совершающимися рядом с ними чудесами.

Фото: ПАИ

С этим днём на Руси было связано множество поверий и легенд. В устной традиции закрепились выражения, передающие образ несбывшейся встречи: Ульяна будто бы зовёт Ульяна, но тот на неё не глядит. Сказание повествует, что Ульян, блуждая по лугам, кликал подругу, а та в это время сидела у реки, захваченная движением струй. Очнулась она лишь перед закатом и устремилась на луг, однако юноша уже направился к воде другой стезёй, и свидание не состоялось. В народе говорили: «Ульяна кличет Ульяна, а Ульян кличет Ульяну»; «Ульян Ульяне в лицо не глянет».

Главным обрядовым действием этого дня был сбор цветов липы, которые как раз распускались к этому времени. Крестьяне приписывали дереву способность избавлять человека от сглаза, а также верили, что срубивший липу непременно заблудится в лесу. Засыхание липы возле дома, в свою очередь, предвещало плохие перемены в семье.

Внимание к липе во многом объясняется её терапевтическими качествами: цветы обладают потогонным, жаропонижающим, отхаркивающим, мочегонным и бактерицидным действием. В народной медицине липовый цвет издавна считается средством от простуды, кашля и головной боли, а порошок из листьев и семян способен останавливать кровотечение и залечивать ожоги. Русские девушки использовали сок липы для укрепления волос, а настой из цветов – для придания коже свежести.

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