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Общество

В Псковской области за ночь сбили более 30 БПЛА противника

Прошедшей ночью в воздушном пространстве Псковской области, преимущественно в южных районах, силами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожено свыше 30 БПЛА противника. Об этом в своём канале на платформе MAX сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он уточнил, что атака была совершена на объекты Северо-Запада России.

Изображение: ПАИ

В Великих Луках обломки БПЛА упали на закрытой территории производственного объекта. Пострадавших и разрушений нет. Повреждена проходящая по территории завода теплотрасса, однако горячее водоснабжение оперативно восстановлено. В Кунье БПЛА упал в черте населённого пункта – повреждено остекление в двух многоквартирных домах.

По предварительной информации, три человека получили незначительные травмы от разбитого стекла. Также в Куньинском районе повреждения получила сельскохозяйственная постройка. Губернатор подчеркнул, что всем пострадавшим от ночной атаки, чьё имущество было повреждено, будет оказана вся необходимая помощь.

«Я благодарю всех, кто внёс свой вклад в отражение ночной атаки», – добавил глава региона

Губернатор в своём канале на платформе MAX также напомнил жителям основные правила поведения при обнаружении падения БПЛА или работе ПВО. Он призвал незамедлительно сообщать о таких фактах по телефону 112 или 8 (8112) 72-52-00, а также информировать любого известного представителя органов власти – сотрудников местного самоуправления, полиции, МЧС или региональной противопожарной службы.

До прибытия оперативных служб необходимо организовать дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости), чтобы предупредить приближение случайных лиц к месту падения. При звуках полёта или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходить к окнам, не выходить на улицу и ни в коем случае не приближаться к обломкам.

Кроме того, губернатор напомнил, что съёмка и размещение в сетевых ресурсах фото- и видеоинформации о пролётах БПЛА и работе ПВО запрещена. Также информацию о любом происшествии можно доводить до оперативного дежурного АНО Псковской области «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина»» по круглосуточному телефону 8 (8112) 33-15-19. Там же можно уточнить, к какому филиалу территориально относится ваш населённый пункт, и заранее наладить контакт с его руководителем.

Напомним, в ночь на 4 июля в Псковской области была объявлена беспилотная опасность. Она уже отменена. Как сообщил утром губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в небе над регионом сбили несколько БПЛА противника.

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