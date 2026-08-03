Навигатор дополнительного образования: шесть направленностей для развития талантов ребёнка

13:46, 03 августа 2026, ПАИ

Дополнительное образование помогает ребёнку раскрывать способности, развивать интересы и пробовать себя в разных направлениях – от спорта и творчества до науки и технического моделирования. Именно кружки и секции часто становятся тем пространством, где ребёнок учится взаимодействовать с окружающим миром, раскрывает таланты и получает первый опыт самостоятельного выбора.

О навигаторе дополнительного образования в интервью Псковскому агентству информации в рамках проекта «Школа будущих родителей» рассказала заведующая региональным модельным центром дополнительного образования детей Псковской области Ольга Анисимова.

– Ольга, как понять, что ребёнку пора выбирать кружок или секцию, и с чего начать этот процесс?

– О том, что пора расширить границы образовательного пространства, вы поймёте, наблюдая за развитием интересов ребёнка. Настал момент выбрать дополнительные занятия для ребёнка: записать его в спортивную секцию или в творческую студию. В настоящее время достаточно большое количество организаций готово предложить обучение по программам дополнительного образования. Это не только государственные и муниципальные учреждения, но и частные детские центры.

– Что бы вы посоветовали родителям, чтобы сделать правильный и безопасный выбор?

– Я рекомендую выбирать программы для детей в навигаторе дополнительного образования. Навигатор – это единая информационная система, где представлены образовательные программы практически всех образовательных организаций Псковской области. Основным преимуществом выбора программы в навигаторе является то, что здесь представлены только надёжные, проверенные образовательные организации, которые имеют лицензию на ведение образовательной деятельности и в работе с детьми строго соблюдают все требования и санитарные нормы.

– Допустим, я захожу на сайт. Как не утонуть в большом количестве кружков? Есть ли какая-то система сортировки?

– Да, в навигаторе есть удобная система поиска. Все образовательные программы распределены по шести направленностям дополнительного образования.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих направленностях.

– Кратко расскажу о каждой. Физкультурно-спортивная направленность: здесь собраны все спортивные секции, начиная от футбола и гимнастики до настольного тенниса и шахмат. Художественная направленность объединяет программы в области искусства. Например, театральные или танцевальные студии. Социально-гуманитарная направленность объединяет программы, направленные на развитие личностных и коммуникативных качеств ребёнка, а также на патриотическое воспитание детей. Подготовку к школе вы тоже найдёте именно здесь.

Туристско-краеведческая направленность – это программы, связанные с изучением природы, истории, традиций родного края, а также программы, направленные на подготовку к туристическим походам, связанные с ориентированием на местности и даже скалолазанием.

Естественно-научная направленность объединяет программы, связанные с изучением окружающего мира, экологией, астрономией, то есть полное погружение в мир исследований и научных экспериментов. Техническая направленность – это программы по робототехнике, программированию, изучению информационных технологий, 3D-моделированию.

– Как родителям подать заявку на обучение через навигатор, нужна ли специальная регистрация?

– В навигаторе родители не только могут выбрать образовательную программу, но и сразу подать заявку на обучение. Навигатор полностью интегрирован с порталом государственных услуг, поэтому отдельно регистрироваться не надо. Авторизация происходит через «Госуслуги». Если при работе с навигатором у вас возникают вопросы, то вы можете обратиться в клиентскую поддержку навигатора по телефонам, представленным на экране.

– Что бы вы хотели пожелать родителям в заключение?

– Дорогие родители, помните, что дополнительное образование – это то образовательное пространство, где ребёнок может реализовать все свои способности и таланты, попробовать себя в различных сферах (спорте, искусстве, науке, туризме, техническом творчестве) и найти свой жизненный путь. Поэтому ответственно планируйте образовательный маршрут ребёнка, и пусть дети получают удовольствие и радость от посещения кружков и секций.