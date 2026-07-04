Что нужно знать любителям сапбординга, рассказали в МЧС

23:19, 04 июля 2026, ПАИ

Сапбординг требует строгого соблюдения мер предосторожности, напоминают в Главном управлении МЧС России по Псковской области. Катание на доске может быть безопасным, если следовать нескольким простым правилам.

Перед выходом на воду необходимо пристегнуть лиш (страхующий трос) к ноге, надеть спасательный жилет и сообщить близким маршрут и предполагаемое время возвращения. В начале катания рекомендуется освоиться на доске, передвигаясь сидя на коленях, а затем плавно встать посередине доски, поставив ноги на ширине плеч.

Категорически запрещается перегружать доску, использовать подвесной мотор, кататься в тёмное время суток или при неблагоприятных погодных условиях. Нельзя также использовать весло в качестве упора или рычага и перетаскивать доску волоком по камням, песку или гравию.

Надувные доски предназначены только для небольших закрытых водоёмов, бухт и заливов морского побережья. При этом не рекомендуется удаляться от берега более чем на один километр: это обеспечивает безопасность и возможность своевременного возвращения.

Особое внимание следует уделить дистанции: не подплывать близко к маломерным судам и другим плавсредствам.