Федеральные проекты и использование ИИ в образовании обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Директор гимназии № 29 Пскова, председатель Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений города Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 7 июля.
Главное из эфира:
- с момента открытия гимназия № 29 Пскова выросла с 150 учеников и 20 педагогов до более 1 000 детей и 85 сотрудников (включая технический персонал). Елена Синёва имеет свыше 20 лет стажа в системе образования; гимназия № 29 стала её первым опытом руководства учреждением, созданным «с нуля»;
- средний возраст педагогического коллектива – 35 лет. Директор расценивает это как преимущество: «горящие», энергичные учителя, любящие детей. За три года, по оценке директора, коллектив «устоялся и обрёл своё лицо», активно участвует в педагогических конкурсах разного уровня;
- по итогам независимой оценки качества образования (проводится Министерством просвещения РФ раз в три года) 100 % родителей и учащихся старше 14 лет отметили полную удовлетворённость учреждением – по всем показателям: от комфорта до образовательного процесса. Гимназия № 29 вошла в число четырёх школ Псковской области, получивших статус 100%-й удовлетворённости по независимой оценке;
- гимназия приняла участие в двух федеральных проектах: «Комфортная школа» (питьевые фонтанчики, навигация по зданию) и «Школьный кванториум» (цифровые лаборатории). В рамках проекта «Школьный кванториум» гимназия получила цифровые лаборатории по биологии, физике, химии и робототехнике;
- ученики используют цифровые лаборатории для научных проектов, в том числе для исследований влияния газированных напитков на внутренние органы. Ученики гимназии стали победителями и призёрами Псковской областной научной конференции «Шаг в науку. Юниоры Псковщины»;
- в 2025 году гимназия стала победителем конкурса родительских инициатив Российского общества «Знание» с патриотическим проектом «Дорогами Победы». В мероприятиях проекта участвовали более 400 человек, целевая группа – подростки 12–15 лет;
- закупленное по гранту спортивное оборудование используется на постоянной основе: для соревнований по пожарно-спасательному спорту, пулевой стрельбе и другим дисциплинам;
- в гимназии действует школьный родительский комитет с 39 председателями (по числу классов). Он собирается три раза в год для совместного обсуждения вопросов воспитания и образования;
- по опыту других псковских школ в гимназии создан совет отцов из 10 пап; отцы участвуют в профилактических советах, уроках физкультуры и труда, сопровождают детей на экскурсиях. Уже есть очередь желающих вступить в совет;
- директор и руководящий состав гимназии прошли обучение в псковском филиале РАНХиГС по федеральной программе «Кадры», изучали использование ИИ в управлении школой и образовательном процессе;
- Елена Синёва участвовала в годичной программе «Директор на высоте» в центре знаний «Машук»; итоговым групповым проектом стало исследование «Искусственный интеллект в школе» с участием директоров из разных регионов;
- ИИ уже используется в гимназии для составления характеристик учеников, подбора методик преподавания по индивидуальным образовательным маршрутам, работы с «трудными» подростками, состоящими на внутришкольном учёте;
- учитель русского языка и литературы в гимназии предложила методику: дать ИИ задание написать текст, затем совместно с учеником найти в нём ошибки – это развивает критическое мышление и грамотность;
- гимназия развивает кадетские классы пожарно-спасательной направленности по запросу Главного управления МЧС России по Псковской области; ежегодно проводится зимний кадетский бал;
- в гимназии работают два инклюзивных класса начальной школы для детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития. Для каждого ребёнка составляется индивидуальный маршрут. Цель – обеспечить им социальную адаптацию и возможность получить профессию наравне с другими детьми.
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