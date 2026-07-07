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Общество

Родители и учащиеся гимназии №29 Пскова оказались удовлетворены школой на 100% – опрос

Гимназия № 29 города Пскова получила стопроцентную оценку родителей и учащихся по итогам независимой оценки качества образования. Об этом сообщила директор гимназии № 29, председатель Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений города Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове во вторник, 7 июля.

Елена Синёва. Фото: ПАИ

«По последнему году у нас стопроцентно родители и учащиеся старше 14 лет отметили по различным показателям, от комфорта до образовательного процесса, что их всё устраивает в нашем образовательном учреждении. <...> Всего четыре школы Псковской области завоевали такой статус», – рассказала она.

Независимая оценка проводится Министерством просвещения РФ и региональными властями раз в три года. В опросе участвовали родители и учащиеся с 14 лет, анкеты были анонимными, добавила спикер.

«Это работа всего коллектива, направленная на комфорт и безопасность детей», – отметила директор, добавив, что теперь перед школой стоит задача сохранить этот высокий результат.

Елена Синёва также обратила внимание, что за три года гимназия, открытая в 2023 году, сформировала коллектив из 85 педагогических и технических работников и приняла более 1 000 детей. На момент открытия в школе обучались 150 детей, а педагогический коллектив составлял 20 человек.

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