Псков и Курск объединяют усилия: школы двух регионов подписали договор о сотрудничестве в рамках Марша мира

17:57, 07 июля 2026, ПАИ

Встреча представителей Псковской и Курской областей в рамках XXXVI Международного марша мира «Во имя мира, дружбы и любви» прошла в псковской школе № 24 имени Л. И. Малякова сегодня, 7 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

«На протяжении всей своей истории Псков является приграничным городом. Недавно на Кургане Дружбы мы встречались с братьями нашими – белорусами. Обсуждали те же самые вопросы. Наша основная задача – сохранение исторической памяти, её передача будущим поколениям. От имени главы Пскова Бориса Елкина приветствую вас. Мы должны объединить усилия, чтобы наша великая страна процветала», – отметил заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев.

Заместитель председателя правления Курского отделения Российского фонда мира, член Общественной палаты Курской области Ирина Агапова добавила, что делегация региона тоже искренне рада приехать в Псков.

«Те испытания, которые выпали на долю нашей многонациональной страны, это определённая проверка на единство народов России, взаимную поддержку, выдержку, терпение, чтобы достичь победы», – подчеркнула Ирина Агапова.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



























Участники встречи провели дискуссию о ключевых моментах сотрудничества, а также подписали договор о взаимодействии и совместной деятельности между псковской школой № 24 имени Л. И. Малякова и курской школой № 62 имени В. С. Барышева.