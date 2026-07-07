Парад семьи пройдёт в Пскове 8 июля
Всероссийский парад семьи пройдёт в Пскове 8 июля, в День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Праздничное шествие стартует от храма Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) на подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря (улица Карла Маркса, 36) до Псковской областной библиотеки (улица Профсоюзная, 2). После этого состоится молебное пение о семейном счастье и благополучии. Богослужение начнётся в 16:00.
После парада в 17:00 в областной библиотеке пройдут мастер-классы, лекции и встреча с батюшкой. Участие в параде бесплатное.
«Давайте вместе отметим этот замечательный день! Приглашайте всех своих родных и близких», – отметили организаторы.
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