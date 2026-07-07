Более 200 школьников из Пскова окончили школу с медалью
В Пскове в 2026 году 204 школьника окончили школу с медалью, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Из них 121 выпускник удостоен медали I степени (золотой), 83 ученика – медали II степени (серебряной).
Полный список медалистов опубликован на официальном сайте администрации Пскова.
Ранее сообщалось, что 79 выпускников в Псковской области получили максимальный балл на демонстрационном экзамене по программам среднего профессионального образования.
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