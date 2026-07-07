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Общество

Менее тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

Меньше тысячи случаев ОРВИ зарегистрировали в Псковской области с 29 июня по 5 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

Всего за неделю выявили 972 случая ОРВИ, из них 60,5 % приходится на детей до 14 лет. В Пскове зарегистрировали 433 случая ОРВИ, или 44,5 % от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов – респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Кроме того, заболеваемость острыми кишечными инфекциями ниже уровня среднего многолетнего показателя. Всего за неделю зарегистрировали 29 случаев. Ранее также сообщалось, что заболеваемость кишечными инфекциями снизилась почти на треть.

В ведомстве напоминают, что при появлении первых симптомов недомогания следует немедленно обратиться к врачу.

Ситуация в Псковской области по заболеваемости острыми кишечными инфекциями, инфекциями верхних дыхательных путей, групповым случаям инфекционных заболеваний остаётся на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

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