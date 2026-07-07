Два федеральных проекта реализовали в псковской гимназии №29 за три года

17:19, 07 июля 2026, ПАИ

Гимназия № 29 города Пскова за три года работы реализовала два федеральных проекта. Об этом сообщила директор гимназии Елена Синёва в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове во вторник, 7 июля. По её словам, образовательное учреждение открыто к различным новациям.

Первый проект – «Комфортная школа» – был реализован по итогам мониторинга, проведённого сразу после открытия учреждения. «Те детки, которые у нас начинали учиться, выявили проблему отсутствия в удобном доступе питьевой воды. Мы знаем, что это можно было организовать с помощью кулера, но мы провели опрос и выявили, что это не очень удобно: стаканчики, разлитая вода», – поделилась она.

В итоге гимназия нашла средства из своего бюджета и установила питьевые фонтанчики в месте, которое попросили ребята, а также организовала навигацию по школе.

Второй федеральный проект – «Школьный кванториум» – позволил гимназии получить цифровые лаборатории по биологии, физике, химии и робототехнике. Елена Синёва отметила, что нашёлся педагог, который не побоялся открыть для себя новое оборудование, пройти обучение и начать работать с детьми.

Наиболее востребованным направлением стала робототехника. Кроме того, с использованием цифровых лабораторий школьники выполняют исследовательские проекты по физике, химиии и биологии и становятся призёрами областных конференций, например «Шаг в науку. Юниоры Псковщины».