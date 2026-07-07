Сроки и условия больничного для самозанятых: разъяснения Соцфонда

21:07, 07 июля 2026, ПАИ

О сроках получения больничного, условиях выплат и других важных особенностях эксперимента по добровольному социальному страхованию для самозанятых рассказала начальник управления социального страхования отделения Социального фонда России по Псковской области Наталья Перова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 7 июля.

«Право на пособие возникает у гражданина только после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. Важно понимать, что первый платеж самозанятый осуществляет не в месяц подачи заявления, а в следующий за ним. Например, гражданин, заявившийся в январе, приступает к уплате взносов с февраля. Следовательно, право на оплачиваемый больничный наступит у него только в августе. Таким образом, первые пособия по временной нетрудоспособности участникам эксперимента региональное отделение фонда начнёт выплачивать в августе текущего года», – отметила Наталья Перова.

Важный нюанс: если самозанятый заболел, то в период болезни взносы не платятся, но его страховой стаж при этом не прерывается. А вот если он перестает вносить платежи по любой другой причине, его участие в программе автоматически прекращается, и он теряет право на получение пособия по временной нетрудоспособности. Если оплата не поступит в месяце, следующем за месяцем регистрации его заявления, или в любом из последующих месяцев непрерывной уплаты, самозанятый исключается из эксперимента.

«Чтобы снова стать участником программы социального страхования, ему придется подать очередное заявление в Социальный фонд России, при этом отсчёт периода непрерывной уплаты страховых взносов начнётся с месяца подачи нового заявления. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуем воспользоваться услугой автоплатежа, которую предлагают мобильное приложение «Мой налог» или отделения банков. Отмечу, программа добровольного страхования самозанятых также не предусматривает и возврата уплаченных взносов ни при каких обстоятельствах», – сказала гостья студии.

При этом самозанятый, одновременно работающий по трудовому договору и являющийся участником программы добровольного страхования, имеет законное право на две выплаты – как работающий сотрудник и как добровольно застрахованный. Это связано с тем, что эти два статуса регулируются разными правовыми механизмами и не исключают друг друга. Поэтому такой гражданин при наступлении страхового случая вполне законно получит две выплаты по больничному.

Кроме того, самозанятый может рассчитывать на оплачиваемый больничный, если заболел ребёнок. Перечень страховых случаев для самозанятого такой же, как и для наемных работников: временная нетрудоспособность из-за болезни или травмы самого гражданина, необходимость ухода за больным членом семьи, в том числе ребёнком, карантин, протезирование по медицинским показаниям в стационаре и долечивание в санатории.

«Важно подчеркнуть, что этот эксперимент касается только выплат по временной нетрудоспособности и не распространяется на «декретные» выплаты и пособия по уходу за ребёнком», – заключила Наталья Перова.