Директор псковской гимназии: Учителя готовы к новому курсу для основной школы

20:52, 07 июля 2026, ПАИ

С 1 сентября 2026 года в школах вводятся изменения в образовательные программы: новый курс «Духовно-нравственная культура народов России» для учащихся основной школы, также будут внесены корректировки в предметы истории и обществознания. Об этом рассказала директор псковской гимназии № 29 Елена Синёва в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове во вторник, 7 июля.

Она отметила, что все учителя уже прошли курсы повышения квалификации и понимают содержание новых дисциплин.

По её словам, курс «Духовно-нравственная культура народов России» своевременен, так как через его содержание прослеживаются духовно-нравственные ценности, закреплённые указом президента. «Мы формируем их через рассказы, передачу легенд и так далее», – пояснила директор гимназии.

Елена Синёва подчеркнула, что система образования постоянно в движении, и к нововведениям нужно привыкать. Однако важно правильно вводить изменения и доносить их смысл до родителей и детей.