В Псковском округе ведётся сезонное обслуживание дорожной сети

21:12, 07 июля 2026, ПАИ

В Псковском округе идёт сезонное обслуживание дорожной сети, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Общая протяжённость дорог в округе превышает 1300 километров, из них более 860 километров – песчано‑гравийные (ПГС). Сейчас именно этим дорогам уделяют особое внимание: из‑за обильных осадков специалисты активно проводят грейдирование, в отдельных местах – в усиленном режиме. Дополнительно продолжается подсыпка гравийных участков по ранее поступившим заявкам.

«Есть участки с переувлажненной почвой. Собственники дорог, а также территориальные отделы мониторят состояние водопропускных труб, при необходимости – организовывают их прочистку. Ответственных лиц прошу уделить этому вопросу самое пристальное внимание!» – призвала глава округа.

По словам Натальи Фёдоровой, накануне сильный ливень размыл полотно дороги, ведущей к СНТ «Строитель». Восстановительные работы завершили в течение дня – транспортная доступность полностью восстановлена, подчеркнула она.

Помимо этого, подрядчики регулярно выкашивают придорожные полосы и обрабатывают их от борщевика Сосновского. Также в населённых пунктах продолжается очистка лотковой части дорог.