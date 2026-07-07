VII Форум молодых семей Псковской области пройдёт в июле

18:35, 07 июля 2026, ПАИ

VII Форум молодых семей Псковской области пройдёт в Пскове 12 июля. На площадке сквера Псковского государственного университета будут работать различные тематические площадки, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

С 11:00 до 16:00 для детей организуют самые разные форматы активностей, рассчитанные от младшего возраста до интересов молодёжи. Запланированы спортивные соревнования, работа площадки безопасности от УМВД, ГИБДД, МЧС, мастер-классы, выступления федеральных и региональных экспертов в семейной тематике, творческая концертная программа, презентация проектов молодых семей Псковской области, успешных предпринимательских семейных инициатив, а также проведение очной защиты заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты».

Просветительская программная часть форума начнётся с 11:30 и продлится до 13:30. Спикеры подробно расскажут о полезном досуге и гаджетах, семейных маршрутах Псковской области, профилактике стоматологических заболеваний у детей, навыке первой психологической поддержки внутри семьи, материнском капитале и многом другом.

В шатре регистрации можно будет поучаствовать в своп-вечеринке (бесплатном обмене детскими игрушками и настольными играми) и в благотворительной акции «Коробочка доброты» для малышей Перинатального центра.

Регистрация на форум даёт возможность получить сертификат об участии, сувенирную продукцию и послушать спикеров. Свободный вход на мероприятие без регистрации с 12:30. Заявку можно заполнить по ссылке до 10 июля 13:00.

Организатор форума – клуб молодых семей Псковской области, действующий на площадке центра профессиональных компетенций и развития «Приоритет». Проект реализуется при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области, Псковского государственного университета, Псковского городского молодёжного центра и центра «Мой бизнес».

Мероприятие приурочено к двум значимым праздникам: Всероссийскому дню семьи, любви и верности и региональному Дню многодетной семьи Псковской области.

Ранее сообщалось, что Форум многодетных семей Псковской области состоялся в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» в Пскове.