Реверсивное движение введут на участке трассы Р-23 в Ленобласти

20:48, 07 июля 2026, ПАИ

На участке федеральной трассы Р‑23 «Санкт‑Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь» (с 55‑го по 60‑й километр) из‑за ремонтных работ ограничат пропускную способность. Об этом ПАИ рассказали в пресс‑службе ФКУ Упрдор «Северо‑Запад».

«В связи с производством работ по демонтажу металлического барьерного ограждения в период с 13 по 27 июля будет введено реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении. Работы будут производиться ежедневно, в период времени с 08:00 до 20:00», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Организацию движения выстроят по утверждённой схеме. На месте установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, разместят светофоры и смонтируют световую сигнализацию – сигнальные фонари дежурного освещения.

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной дороги Р-23 в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области, между деревней Большие Колпаны и селом Никольское. Реверсивное движение будет вводиться поэтапно, захватками протяжённостью по 500 метров», – добавил Пузыревский.