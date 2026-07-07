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Общество

Эксперт: Система страхования самозанятых предусматривает бонусы для граждан

В системе страхования самозанятых предусмотрены бонусы. Закон стимулирует длительное участие без заболеваний в эксперименте по добровольному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности для самозанятых – плательщиков налога на профессиональный доход. Об этом рассказала начальник управления социального страхования отделения Социального фонда России по Псковской области Наталья Перова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 7 июля.

Фото: ПАИ

Эксперимент стартовал в России с 1 января этого года. Принять участие в нём можно до 31 декабря 2028 года.

«Если самозанятый непрерывно платит взносы и не обращается за больничным в течение 18 месяцев, то уже с 19-го его ежемесячный платёж уменьшается на 10 %. Если он не болеет 24 месяца, то с 25-го скидка составит уже 30 %», – отметила гостья студии.

Принцип поощрения работает и в обратную сторону. Если кто-то слишком часто берёт больничные и сумма выплат значительно превышает страховую сумму, для него могут быть введены повышающие коэффициенты на следующий период. Если за 12 месяцев сумма выплаченных самозанятому пособий превысит выбранную страховую сумму более чем на 50 %, ежемесячный взнос будет увеличен на 10 % на следующие полгода.

«Это механизм сбалансированности системы», – добавила Наталья Перова.

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