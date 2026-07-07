Правила профилактики пожара в автомобиле назвали в МЧС

16:36, 07 июля 2026, ПАИ

Основные меры предосторожности для снижения риска возгорания в машине напомнили спасатели водителям.

Пожарная безопасность автомобиля зависит от внимательности и ответственности владельца, подчеркнули в ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве рекомендовали регулярно проверять техническое состояние автомобиля, не использовать провода и кабели с повреждённой изоляцией, соблюдать осторожность при проведении электросварочных и газосварочных работ. В багажнике не следует хранить синтетические канистры с бензином – это может привести к накоплению статического электричества и взрыву.

В машине обязательно должен быть исправный огнетушитель с действующим сроком годности. Держать его лучше в салоне в легкодоступном месте.

Водителям также советуют быть внимательными за рулём: появление дыма, запах горелой проводки или резины предшествуют возгоранию. Если потушить огонь подручными средствами не удаётся, необходимо немедленно звонить по телефонам 101 или 112.