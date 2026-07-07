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Общество

Псковичи переняли опыт лечения инфекционных болезней у коллег из Белоруссии

Студенты Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ вошли в число 60 участников международной школы «Микробиология и инфектология: клинико-лабораторные аспекты, антибиотикорезистентность». Обучение проходило в Гомеле и объединило будущих врачей из Беларуси, России и Узбекистана. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: ПсковГУ

Регион представили Николай Романов и Алевтина Гаврикова.

Основной упор программы был на практической работе в Гомельской инфекционной больнице: студенты ПсковГУ осматривали пациентов и участвовали в обходах вместе с врачами-инфекционистами. Они учились распознавать нейроинфекции на ранних стадиях и обсуждали с профессионалами, как победить устойчивость бактерий к антибиотикам.

Ребята также посетили клиническую базу кафедры инфекционных болезней Гомельского медуниверситета и приняли участие в круглом столе по проблематике ВИЧ.

«Нас очень заинтересовали лекции, на них мы обсуждали современные методы диагностики и лечения инфекций. Разбор клинических случаев на практике помог отработать навыки, которые невозможно получить в аудитории», – отметил студент Института медицины и экспериментальной биологии Николай Романов.

Всего республиканские медицинские школы в Гомеле в этом году охватили четыре направления — микробиологию, онкологию, лучевую терапию и неврологию. Международный формат школы позволил студентам ПсковГУ не только многому научиться, но и наладить профессиональные контакты с коллегами из Беларуси и Узбекистана.

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