Кадетское направление будет укрепляться»: Елена Синёва – о будущем гимназии №29

17:48, 07 июля 2026, ПАИ

Кадетские классы пожарно-спасательной направленности планируют и дальше развивать в гимназии № 29 города Пскова. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове во вторник, 7 июля, заявила директор гимназии Елена Синёва, отвечая на вопрос о будущем школы через 5–10 лет.

Она подчеркнула, что гимназия уже известна в городе именно благодаря активной работе кадетских классов. «Я считаю, что это направление выбрано своевременно. Это и потребность ГУ МЧС России, и, конечно, в открытии кадетских классов в первую очередь заложено патриотическое воспитание», – сказала Елена Синёва.

Она отметила, что гимназия планирует сохранять и развивать наработки в этом направлении, и выразила надежду, что кадетское движение будет укрепляться, поскольку оно уже приносит положительные результаты и пользуется спросом среди учеников и их родителей.

«Самое главное, что мы этот процесс контролируем и меняем систему, если где-то чувствуем, что она не срабатывает. Поэтому у нас и появляются такие традиции, как зимний кадетский бал. Он требует огромной подготовки – не только физической, но и теоретической. Таким образом мы просвещаем детей. Хочу, чтобы эта традиция сохранилась», – сказала гостья радиоэфира.

Она добавила, что в гимназии с самого момента открытия также работают инклюзивные классы для детей с тяжёлыми множественными нарушениями. «У нас есть два класса инклюзии в начальной школе. Детей сопровождает специальный состав преподавателей, который требуется для их развития. У них есть индивидуальные планы по развитию. Очень бы хотелось, чтобы в будущем мы увидели их социально адаптированными, умеющими себя обслужить, имеющими профессию», – подчеркнула директор гимназии.