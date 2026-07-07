Праздник в честь Ивана Купалы прошёл в Пыталово

18:59, 07 июля 2026, ПАИ

Праздник в честь Ивана Купалы прошёл у Дома культуры в Пыталово. Организаторы подготовили для горожан театрализованное представление, в котором приняли участие и взрослые, и дети. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Гостям представили программу, погружающую в атмосферу древних обрядов. Участники праздника узнавали секреты целебных трав, плели венки, гадали на ромашках, а также мастерили подарки и сувениры.

Дополнили праздничную программу аттракционы, соревнования, танцы, песни и весёлые хороводы. Как отметили организаторы, каждый гость смог найти себе занятие по душе.