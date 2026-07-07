День семьи, любви и верности отпразднуют в Псковском округе

19:33, 07 июля 2026, ПАИ

В Писковичском доме культуры 8 июля пройдёт праздник ко Дню семьи, любви и верности, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Псковского муниципального округа.

С 16:00 для гостей откроют фотозону, организуют весёлые мастер‑классы, детскую игровую программу, будут делать блеск‑тату. Запланирована работа площадки «Шахматная гостиная».

В 18:00 начнётся праздничный концерт «Ромашковое сердце России» – на сцене выступят артисты Псковского районного центра культуры.

Вход на мероприятие свободный.